ليبيا نيوز

محاضرة توعوية تثقيفية حول اهنية الرضاعة الطبيعية بالعيادة المجمعة حى عبدالكافى ببلدية سبها

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 25 نوفمبر 2022 ( وال ) – القى الفريق الطبى الزائر محاضرة توعوية  وتثقيفية  حول اهمية الرضاعة الطبيعية تحت شعار ( دعم –  تشجيع – الرياضة الطبيعية مسؤلية الجميع ) بالعيادة المجمعة حى عبدالكافى ببلدية سبها  وذلك تزامنا مع  الاسبوع الوطنى لتشجيع الرضاعة الطبيعية .

    وتهدف المحاضرة التى حضرها عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة ولفيف من المترددين على العيادة ، إلى أهمية الرضاعة الطبيعية ، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية للطفل في تحسين صحته ووقايته من الأمراض رفع مستوى الوعي بأهميتها  لتصل إلي 50٪ ، بحلول عام 2025 لتحقيق أهداف التغذية العالمية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والتقليل من معدلات المرض والوفاة لدى الأطفال الأقل من خمس سنوات.

   ( وال سبها)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك