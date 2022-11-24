محاضرة توعوية تثقيفية حول اهنية الرضاعة الطبيعية بالعيادة المجمعة حى عبدالكافى ببلدية سبها

سبها 25 نوفمبر 2022 ( وال ) – القى الفريق الطبى الزائر محاضرة توعوية وتثقيفية حول اهمية الرضاعة الطبيعية تحت شعار ( دعم – تشجيع – الرياضة الطبيعية مسؤلية الجميع ) بالعيادة المجمعة حى عبدالكافى ببلدية سبها وذلك تزامنا مع الاسبوع الوطنى لتشجيع الرضاعة الطبيعية .

وتهدف المحاضرة التى حضرها عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة ولفيف من المترددين على العيادة ، إلى أهمية الرضاعة الطبيعية ، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية للطفل في تحسين صحته ووقايته من الأمراض رفع مستوى الوعي بأهميتها لتصل إلي 50٪ ، بحلول عام 2025 لتحقيق أهداف التغذية العالمية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والتقليل من معدلات المرض والوفاة لدى الأطفال الأقل من خمس سنوات.

( وال سبها)