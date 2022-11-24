ليبيا نيوز

متابعة سير العملية التعليمية بمناطق الوسط بالسدرة .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   بن جواد 24 نوفمبر 2022م ( وال – تابع الاجتماع الموسع الذي عقد بمدرسة الرازي للتعليم الاساسي والثانوي بمنطقة الوسط ببلدية خليج السدرة سير العملية التعليمية بشكل المطلوب وتوفر الامكانيات اللازمة .

   وضم الاجتماع مدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المدارس بمناطق الوسط الت ضم بلدية خليج السدرة والبلديات المجاورة .

   واكد المشاركون  في الاجتماع على معالجة العجوزات في المؤسسات التعليمية و أن جميع مدارس التعليم الأساسي لايوجد بها عجز بعد أن تم تمكين بعض المعلمين وإعفاءهم من بعض التكليفات الإدارية كذلك معالجة العجز في المعلمين في مرحلة التعليم الثانوي .   

    واشار الاجتماع الى ان بعض المدارس تحتاج صيانة سريعة لبعض وبعضها الاخر يحتاج الى صيانة شاملة والتاكيد على التعامل المباشر مابين مدير المدرسة والمكتب التابع له ( ساسي_ثانوي) واعتماد كتب المقرر وتوزيع الدرجات الموجود في المدارس. 

          …. وال خليج السدرة

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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