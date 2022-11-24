متابعة سير العملية التعليمية بمناطق الوسط بالسدرة .

بن جواد 24 نوفمبر 2022م ( وال – تابع الاجتماع الموسع الذي عقد بمدرسة الرازي للتعليم الاساسي والثانوي بمنطقة الوسط ببلدية خليج السدرة سير العملية التعليمية بشكل المطلوب وتوفر الامكانيات اللازمة .

وضم الاجتماع مدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المدارس بمناطق الوسط الت ضم بلدية خليج السدرة والبلديات المجاورة .

واكد المشاركون في الاجتماع على معالجة العجوزات في المؤسسات التعليمية و أن جميع مدارس التعليم الأساسي لايوجد بها عجز بعد أن تم تمكين بعض المعلمين وإعفاءهم من بعض التكليفات الإدارية كذلك معالجة العجز في المعلمين في مرحلة التعليم الثانوي .

واشار الاجتماع الى ان بعض المدارس تحتاج صيانة سريعة لبعض وبعضها الاخر يحتاج الى صيانة شاملة والتاكيد على التعامل المباشر مابين مدير المدرسة والمكتب التابع له ( ساسي_ثانوي) واعتماد كتب المقرر وتوزيع الدرجات الموجود في المدارس.

…. وال خليج السدرة