رئيس جامعة فزا ن يلتقى وفد وزارة الشباب بمنطقتى غات –مرزق

سبها 24 نوفمبر 2022 ( وال ) – التقى عميد جامعة فزان الدكتور ” المهدى ميلاد الجدى ” وفد من وزارة الشباب بمنطقتي مرزق وغات برئاسة مدير الفرع السيد “محمد أبوبكر كتي ” وبحضور عدد من القيادات الشبابية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع جملة من من القضايا التى تهم الشباب والدفع بهم للمشاركة في الاعمال التطوعية التي تخدم المجتمع وتشجيعهم للمشاركة في تأسيس وانتخاب المجالس البلدية الشبابية.

وخلص اللقاء الى الاتفاق على عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية لطلاب الجامعة بمختلف الكليات في خلال الفترة القادمة بالمشاركة مع وزارة الشباب فرع منطقة مرزق.

( وال سبها )