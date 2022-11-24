بمشاركة ليبية المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات يفتتح إعماله بالعاصمة العمانية مسقط .

طرابلس 24 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أفتتح بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” وأكثر من ” 40 ” وزيرا وسفيرا على مستوى العالم، والعديد من المنظمات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية .

وينظم المؤتمر، الذي يستمر على مدي يومين، وزارتي الصحة والثروة الزراعية في عمان، بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية «منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الفيسبوك يتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية بين الوزراء المشاركين والمنظمات تتطرق حول جهود السيطرة على مشكلة مقاومة المضادات، والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الأمر، وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي.

كما سيتخلل جلسات النقاش استعراض التجارب الناجحة من الدول المشاركة، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة للاستجابة بمنظومة الصحة الواحدة.

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