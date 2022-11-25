مركز مكافحة الامراض يواصل حملته لمكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا بمدينة سوكنه.

سبها 24 نوفمبر 2022 م ( وال ) – يواصل الفريق الفني للمركز الوطني لمكافحة الامراض تنفيذ المرحلة الأولى من حملة مكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا بمدينة سوكنه ببلدية الجفرة وذلك ضمن خطة المركز لمكافحة عودة الملاريا بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني، وإدارة الإصحاح البيئي ببلدية الجفرة.

وشملت الحملة رش مختلف المناطق وأحياء مدينة سوكنه والمجمعات التي بها حشرة البعوض الناقل لمرض الملاريا بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي،

وتأتي هذه الخطوة في سبيل دعم العمل المشترك بين القطاعات في إطار تعزيز مفهوم الصحة الواحدة، بهدف منع عودة تكون بؤر انتقال مرض الملاريا في البلاد.