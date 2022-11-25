ليبيا نيوز

شركة مليته للنفط والغاز تعلن تخفيض إنتاج الغاز بشكل جزئي بمنصة صبراتة نتيجةً عطل فني.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 نوفمبر 2022م (وال) ـ أعلنت شركة مليتيه للنفط والغاز اليوم الخميس تخفيض إنتاج الغاز بشكل جزئي بمنصة صبراتة نتيجةً عطل فني في أحد المبادلات الحرارية بوحدة استخلاص الكبريت بمجمع مليته الصناعي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الفرق الفنية التابعة لها اضطرت لإيقاف الوحدة المتضررة بشكل طارئ الامر الذي نتج عنه تخفيض إنتاج الغاز.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن تستغرق فترة الصيانة حوالي أسبوع، لافتة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت استقرار إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء وان اي تخفيض في انتاج الغاز يتم على الكميات التي تصدر الى إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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