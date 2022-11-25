لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب تناقش عدد من الملفات الصحية الهامة في مقدمتها ملف مرضى أطفال الأورام.

بنغازي 24 نوفمبر 2022م(وال)- ناقشت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر المجلس بمدينة بنغازي عدد من الملفات الصحية الهامة في مقدمتها ملف مرضى أطفال الأورام.

واستمعت اللجنة التي ترأسها الدكتور ” نصر الدين مهنى ” لمدير مستشفى الأطفال المُكلف لتوضيح الوضع في المستشفى بشكل عام واوضاع أطفال مرضى الأورام بشكل خاص والأسباب التي أدت إلى وفاة عدد منهم وتأخير وصول الادوية وعلاجهم.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها قانون النفايات الطبية ، بالإضافة إلى مناقشة المذكرة المُقدمة من مركز إعتماد المؤسسات الصحية بشأن قيام حكومة الوحدة الوطنية بنقل عدد من الإدارات من وزارة الصحة إلى الحكومة من بينها لجنة العلاج بالخارج وإنشاء هيئات مثل الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان دون مراعاة النظم والتشريعات المعمول بها .

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