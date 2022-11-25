مصدر طبي لـ(وال): (الكوني) أجرى عملية قسطرة قلبية ووضعه الصحي مستقر

طرابلس 24 نوفمبر 2022 (وال) – أجريت للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عملية قسطرة قلبية، مساء اليوم الخميس، في إحدى المصحات بالعاصمة طرابلس بسبب أزمة قلبية مفاجئة ألمت به .

وقال مصدر طبي – من مصحة الخليل التي أجريت فيها العملية – لوكالة الأنباء الليبية، إن الحالة الصحية للنائب الكوني مستقرة، وأنه يتعافى تدريجيا، نافيا كل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية أو أنه في وضع حرج.

وتعرض “الكوني” لأزمة الصحية مساء اليوم الخميس بعد عودته من تونس حيث شارك في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء.

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني قام برحلة علاجية استمرت أكثر من شهر في أسبانيا وتحديدا في شهر مارس من العام الجاري، وعاد في التاسع من أبريل إلى طرابلس.

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