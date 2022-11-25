وزير التعليم العالي ووفد من جامعة صبراتة يبحثات العديد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والفنية ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي بالجامعة.

طرابلس 25 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “عمران القيب” بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مساء الخميس وفدا من جامعة صبراتة برئاسة رئيس الجامعة د ” سالم الهريشي “.

وذكرت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على الفيسبوك أن للقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والفنية ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي بالجامعة، وكذلك عرض بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل والعملية التعليمية بشكل عام، حيث أكدالوزير خلال حديثه على استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في سبيل حل بعض الإشكاليات وتذليل العراقيل والصعوبات لضمان نجاح سير العمل والعملية التعليمية بشكل عام.

من جانبه أشاد رئيس جامعة صبراتة والوفد المرافق له بالجهود التي بذلها الوزير من اجل الارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي، وحرصه على دعم العملية التعليمية بالجامعات الليبية

وفي ختام اللقاء أثنى وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذل بجامعة صبراتة الجامعة الفتيه التي سطع نجمها وأصبحت في مصاف الجامعات الليبية المتقدمة والتي تميزت بأنشطتها المختلفة الأكاديمية والثقافية والرياضية ومشاركاتها المميزة في المحافل المحلية والدولية المختلفة.

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