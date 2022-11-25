مكتب تحريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: القبض على شخص أفريقي الجنسية يقوم بترويج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة.

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- ذكر المكتب الاعلامي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه في إطار العمل على ضبط مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال متابعة ورصد المعلومات تمكن أعضاء التحري والقبض لمكتب تحريات الجهاز من القبض على شخص أفريقي الجنسية يقوم بترويج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة بمنطقة الهضبة الشرقية بعملية بيع وشراء وبحوزته حوالي ( 475 جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين .

وأوضح المكتب ان الإجراءات القانونية حيال القضية اتخذت من حيث الاختصاص وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات .

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