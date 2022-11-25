الأحوال الجوية : تبقى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقى ,وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط .أمطار جيدة يوم الغد .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 25 –11–2022 .
طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- ملخص: تبقى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقى ,وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط .أمطار جيدة يوم الغد .
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي.:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، ومن المتوقع بداية من مساء يوم الغد فرصة سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على اغلب المناطق.
الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد علي أغلب المناطق.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على المناطق (بنغازي حتي طبرق –ومدن الجبل الأخضر ).
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ ، ولاتتجاوز ( 16 )مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (23- 25)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47)
وال..
أضف تعليقـك