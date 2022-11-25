نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا : الريح شرش نشط إلى قوي مساء الغد على الساحل الغربي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة ( 25/11/2022 ) .
طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)-الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: الريح شرش نشط إلى قوي مساء الغد على الساحل الغربي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة على الساحل الغربي مساء الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .
• الريح باش على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش على باقي الساحل يتحول صباح الغد إلى قبلي سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل مساءا ما بين (25-30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل مساء الغد إلى (3.00) متر.
• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ويكون مضطرب مساءا.
• درجة حرارة سطح البحر (25) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة يوم الغد أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .
• الريح شرش يتحول تدريجيا إلى شلوق ســرعته ما بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر .
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
• درجة حرارة سطح البحر (24) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
وال..
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