نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا : الريح شرش نشط إلى قوي مساء الغد على الساحل الغربي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة ( 25/11/2022 ) .

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)-الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: الريح شرش نشط إلى قوي مساء الغد على الساحل الغربي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة على الساحل الغربي مساء الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

• الريح باش على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش على باقي الساحل يتحول صباح الغد إلى قبلي سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل مساءا ما بين (25-30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل مساء الغد إلى (3.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ويكون مضطرب مساءا.

• درجة حرارة سطح البحر (25) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة يوم الغد أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .

• الريح شرش يتحول تدريجيا إلى شلوق ســرعته ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر .

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

• درجة حرارة سطح البحر (24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

وال..