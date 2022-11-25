الهجرة غير الشرعية تشرع في تنظيم قوافل برية لترحيل 226 مهاجرًا من ليبيا إلى بلدانهم

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- شرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تسيير أولى الرحلات البرية للمهاجرين التي كانت متوقفة منذ سنوات طويلة.

وأفاد الجهاز – عبر صفحته الرسمية – بأن تسيير هذه الرحلات سيتم بالتنسيق مع سفارات دول مصر والسودان وتشاد، حيث قام أعضاء الشرطة التابعين لفروع الجهاز من المنطقة الشرقية والغربية وفرع الكفرة بتأمين الحافلات حتى وصولها لبلدانهم.

من جهة أخرى، قال رئيس المكتب المكلف بعمليات الترحيل، بدر الدين بن حامد – في تصريحات صحفية – إن الجهاز نظم قوافل برية لإعادة 105 مصريين و101 تشادي و20 سودانيًا إلى الحدود. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال