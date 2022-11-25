الاحتفال بمدرسة المشاة والمدرعات بطرابلس بتخريج دورتي ضباط (آمري فصائل مشاة، آمري رعائل دبابات)، وتخريج عدد من دورات ضباط الصف والجنود في تخصصات (المشاة، الدبابات، المدفعية) .

طرابلس 25 نوفمبر 2022 (وال)- احتفل بمدرسة المشاة والمدرعات بطرابلس الخميس بتخريج دورتي ضباط (آمري فصائل مشاة، آمري رعائل دبابات)، وتخريج عدد من دورات ضباط الصف والجنود في تخصصات (المشاة، الدبابات، المدفعية) بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، .

كما حضر الحفل عدد من رؤساء الاركانات النوعية، وآمري المناطق والوحدات العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات، وعدد من ضباط الجيش الليبي، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة لدى ليبيا.

و القى رئيس أركان القوات البرية كلمة، هنأ فيها الخريجين على تجاوزهم للدورات المحددة بنجاح، وعزم رئاسة أركان القوات البرية بدعم كامل من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على تشكيل وبناء عدد (2) لواء مشاة وعدد (1) فوج مدفعية، تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية.

ووجّه رئيس الاركان العامة للجيش خلال الحفل التحية للضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الجيش الليبي بوصفهم عزة للوطن، وهم من يصونون كرامته ويعملون على حمايته براً وبحراً وجواً، ويوفرون الأمن والأمان للمواطنين.

وتم في الحفل إعلان نتائج الدورات وتوزيع شهائد التكريم لأوائل الخريجين في الدورات المختلفة، وتكريم آمري مدرسة المدفعية والصواريخ، ومدرسة المشاة والمدرعات، وعدد من الضباط والمعلمين المشرفين على الدورات التخصصية.

وعقب الحفل قام رئيس الأركان العامة بافتتاح بعض المقرات والفصول الجديدة لمدرسة المشاة والمدرعات.

وال..