المنقوش : نرفض أي استفزاز او تقويض لعلاقات ليبيا مع جيرانها في المتوسط

بروكسل 25 نوفمبر 2022 (وال)- عبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عن موقف ليبيا الحازم والرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض علاقاتها الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط.

جاء ذلك خلال لقائها بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي تستضيفه برشلونة.

وشدد بوريل خلال اللقاء على أن استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي، لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، بإعتبارها الحل الوحيد لإستقرار ليبيا وضمان وحدتها. (وال)

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