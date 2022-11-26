وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يأذن بإطلاق الموقع الرسمي للوزارة.

طرابلس 25 نوفمبر 2022م (وال)- أذن وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك ” للفريق الاعلامي والجهات ذات الصلة بإطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بحلته الجديدة على شبكة الأنترنت.

وأفادت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن الموقع يحمل تصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الدولية.

وأكد الوزير في تصريح تشره المكتب الإعلامي للوزارة بأنه حريص على نشر الاخبار وفق مبدأ المصداقية والشفافية، موضحا بإن وزارته تسعي من خلال إطلاق الموقع الرسمي للتواصل مع كافة الوزرات والهيئات والانفتاح على العالم من أجل بناء اعلام هادف وتأكيد مبدأ المكاشفة والافصاح.

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