خلال استقباله "اللافي" بقصر الرئاسة بالعاصمة نيامي رئيس النيجر يشدد على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس.

نيامي26 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبل رئيس جمهورية النيجر،” محمد بازوم” بقصر الرئاسة بالعاصمة نيامي مساء الجمعة ، النائب بالمجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي” الذي يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي تناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، كما استعرض “اللافي” جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أثنى الرئيس بازوم، على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر مهتمة جدًا باستقرار ليبيا، والذي سيؤدي استقرارها، إلى استقرار المنطقة. مشدداً على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس.

يشار الى ان اللقاء حضر رئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، ووزير المالية، السيد خالد المبروك، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبو هيسة، ووزير الشباب السيد فتح الله الزني، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، عمر كتي، وعدد من مدراء الإدارات، والمستشارين بالمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء.

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