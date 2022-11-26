بحث الامكانيات المتاحة لدعم اقسام الجراحة بمستشفى ابن سينا بسرت .

سرت 26 نوفمبر 2022(وال)_ ناقش الاجتماع المشترك بين بلدية سرت وادارة مستشفى بن سينا التعليمي امكانية تطوير ودعم عمليات المسالك البولية وخاصة الدقيقةت وإيجاد ألية عاجلة من أجل القيام بتطوير ودعم عمليات واحيتاجات بقية الاقسام .

وأوضح عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع المشترك خصص لوضع الحلول واتخاد الاجراءات لدعم قسم المسالك البولية بمستشفي ابن سينا بسرت بالامكانيات والمعدات والاجهزة الطبية الحديثة وخاصة جهاز حديث يخص العمليات الجراحية

البروستاتا وتفتيت الحصوات .

من جهته قال رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى د. عمران بورقيقة ” لقد تم اجراء أكثر من 165عملية جراحية منها الدقيقة خلال هذا الشهر الجاري وأكثر من ألف وتلاثمائة عملية جراحية بين المتوسطة والدقيقة وإزالة أورام خلال عام 2022م لمرضي من مختلف المدن الليبية

(وال_سرت) ..