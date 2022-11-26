النفط يرتفع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي.

لندن 26 نوفمبر 2022 م ( وال ) – ارتفع النفط في التعاملات الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.47 دولار للبرميل الساعة 0121 بتوقيت جرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.5% عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل. ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء “السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية”.

….( وال ) …..