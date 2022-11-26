ليبيا نيوز

مخازن الحلقة الباردة بوزارة الصحة تستلم الشحنة الرابعة من لقاح ( الروتا ) المستهدف به اعمار شهران واربعة اشهر وستة اشهر .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- تابع  رئيس لجنة ادارة مخازن الحلقة الباردة  بوزارة الصحة  الجمعة  استلام  مخازن الحلقة  الشحنة الرابعة  من لقاح ”  الروتا ”  المستهدف به  اعمار شهران واربعة اشهر  وستة اشهر  ضمن  سلسلة شحنات استلمتها  المخازن .

وتعد الشحنة  الرابعة  خلال اسبوعين  وستساهم  بشكل  مباشر  في توفير  مخزون استراتيجي  يكفي لاشهر  سيتم توزيعها  على مختلف الفروع  بعد استلام نتائج تحليلها  من مركز الرقابة على الاغذية والادوية .

كما تم استلام  شحنة  من الادوية التخصصية الانسولين  ليتم توزيعها على الفروع  بداية الاسبوع القادم .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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