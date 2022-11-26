مخازن الحلقة الباردة بوزارة الصحة تستلم الشحنة الرابعة من لقاح ( الروتا ) المستهدف به اعمار شهران واربعة اشهر وستة اشهر .

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- تابع رئيس لجنة ادارة مخازن الحلقة الباردة بوزارة الصحة الجمعة استلام مخازن الحلقة الشحنة الرابعة من لقاح ” الروتا ” المستهدف به اعمار شهران واربعة اشهر وستة اشهر ضمن سلسلة شحنات استلمتها المخازن .

وتعد الشحنة الرابعة خلال اسبوعين وستساهم بشكل مباشر في توفير مخزون استراتيجي يكفي لاشهر سيتم توزيعها على مختلف الفروع بعد استلام نتائج تحليلها من مركز الرقابة على الاغذية والادوية .

كما تم استلام شحنة من الادوية التخصصية الانسولين ليتم توزيعها على الفروع بداية الاسبوع القادم .

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