سفير فرنسا لدى ليبيا يبحث مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- جدّد السفير الفرنسي لدى ليبيا المصطفى مهراج، دعم بلاده لجهود التسوية السياسية في ليبيا للوصول للتوافقات المطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمُضي قُدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مهراج اليوم السبت، مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح بمقر المجلس في بالعاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان المستجدات السياسية، بما فيها آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية، وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل المجلس الأعلى للدولة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال