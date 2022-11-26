تحضيرات لافتتاح مستشفى تركي في مصراتة

طرابلس 24 نوفمبر 2022 (وال)- كشف رئيس مجلس الأعمال الليبي التركي مصطفى كرانفيل، عن انتهاء التجهيزات والتحضيرات لافتتاح المستشفى الليبي – التركي في مصراتة.

وقال كرانفيل الذي يرأس مجموعة كرانفيل المشرفة على إنشاء المستشفى – في بيان صحفي – إن المستشفى سيُفتتح في 28 نوفمبر الجاري، مضيفًا أن روّاد الأعمال الأتراك يُواصلون عبر الشراكات التجارية والاستثمارات المساهمة في ضمان تعافي ليبيا.

وأوضح أن المستشفى يعتبر أول مستشفى تركي في ليبيا، تم تصميمه ليُضيف نقلة نوعية للقطاع الصحي في ليبيا، وقد جُهّز بأحدث التقنيات في جميع الأقسام لاستقبال مرضاه.

وأكد رئيس مجلس الأعمال الليبي التركي أن المستشفى يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين من خلال المستشفى “الليبي ـ التركي”.

وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5 آلاف و200 متر مربع، ويضم مرآبًا يستوعب 60 سيارة، و4 غرف للعمليات، و13 عيادة من بينها جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، والأمراض معدية، الجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة القلب والشراين، وقسم العظام والأشعه وجراحة العظام والكسور. (وال)

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