تنظيم ورشة حول التصميم الداخلي لطلبة كلية الفنون بمقر معهد الفنون بزاوية الدهماني .

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- نظمت بمقر معهد الفنون بزاوية الدهماني اليوم السبت ورشة حول التصميم الداخلي القيت خلالها محاضرة علمية القتها عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الدكتورة ايمان الساحلي .

واستهدفت الورشة عدد من طلبة الدراسات العليا وطلبة كلية الفنون وعدد من المهتمين والهواة لممارسة مهنة التصميم الداخلي والديكور واختيار الالوان في الوحدات السكنية .

واوضحت المحاضرة ان الورشة تستهدف شريحتين منهم الطلبة الدارسين في الجامعات والممارسين للمهنة لتعريفهم باساسيات التصميم والديكور والالوان ومعاني الالوان وتوزيع قطع الاثاث داخل الوحدة السكنية .

وركزت المحاضرة على كيفية بناء الوحدة السكنية واستغلال الفراغات فيها والالوان التي تناسبها واختيار قطع الاثات لها .

وصاحب المحاضرة في اعداد موادها عدد من خريجي الكلية وطلبة الدراسات العليا .

وال..