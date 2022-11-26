ليبيا نيوز

تنظيم ورشة حول التصميم الداخلي لطلبة كلية الفنون بمقر معهد الفنون بزاوية الدهماني .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 نوفمبر 2022 (وال)- نظمت بمقر   معهد الفنون بزاوية الدهماني اليوم السبت  ورشة  حول التصميم الداخلي  القيت خلالها محاضرة علمية القتها  عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الدكتورة ايمان الساحلي .

 واستهدفت الورشة عدد من طلبة  الدراسات العليا وطلبة  كلية الفنون  وعدد من المهتمين والهواة لممارسة مهنة  التصميم الداخلي والديكور واختيار الالوان  في الوحدات السكنية .

 واوضحت المحاضرة   ان الورشة  تستهدف شريحتين  منهم الطلبة  الدارسين في الجامعات  والممارسين  للمهنة  لتعريفهم  باساسيات  التصميم والديكور والالوان ومعاني الالوان وتوزيع قطع الاثاث  داخل الوحدة السكنية .

 وركزت المحاضرة  على كيفية بناء الوحدة السكنية  واستغلال الفراغات فيها  والالوان التي تناسبها واختيار قطع الاثات لها .

 وصاحب المحاضرة  في اعداد موادها عدد من خريجي الكلية  وطلبة الدراسات العليا .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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