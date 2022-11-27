بسبب سوء الأحوال الجوية : بلديتي (ابوسليم ) و (حي الاندالس ) تعلنان وقف الدراسة اليوم الاحد بجميع مؤسساتها التعليمية العامة والخاصة باستثناء طلبة الامتحانات .

طرابلس 27 نوفمبر 2022 م ( وال) – أعلنت مراقبتي التربية و التعليم ببلديتي ” ابوسليم ” و ” وحي الأندلس ” وقف الدراسة بجميع مؤسساتها التعليمية العامة والخاصة داخل نطاق البلديتين وذلك لسوء الاحوال الجوية اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022م ، باستثناء طلبة امتحانات الشهادة الثانوية ( الدور الثاني ) بقسميها العلمي والادبي .

وأرجعت مراقبتي التعليم قرارهما على خلفية تقارير صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية وكتاب موجه من رئيس لجنة الطوارئ بطرابلس الكبرى إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، وإلى تعليمات وزير التربية و التعليم بأن قرار تعطيل الدراسة من عدمها بسبب الأحوال الجوية سيكون حسب تقدير مراقب التعليم بالبلدية.

وأفادت مراقبة تعليم ابوسليم أنه تم الاتفاق بين البلدية والمراقبة تعليق الدراسة للتعليم “العام والخاص” ليومي الأحد والاثنين بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة ،وحرصًا منا على سلامة الجميع .

بدورها أفادت مراقبة التربية و التعليم بحي الأندلس بأنه بناء على التعليمات الصادرة من قبل مراقب التربية و التعليم و عميد المجلس البلدي تقرر تعليق الدراسة بجميع مؤسساتها التعليمية العامة والخاصة داخل نطاق البلدية لسوء الأحوال الجوية اليوم الاحد، ويستثنى من ذلك طلبة امتحانات الشهادة الثانوية ( الدور الثاني ) بقسميها العلمي والادبي .

(وال)