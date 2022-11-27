البرلمان العربي : حل الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي

القاهرة 27 نوفمبر 2022 م ( وال ) – شدد البرلمان العربي على ضرورة السعي الحثيث ، لحل الأزمات والقضايا العربية بما فيها الأزمة الليبية من خلال مسارات الحل السياسي، ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم خلال الفترة القادمة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيسه ” عادل العسومي” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس السبت تابع خلالها مستجدات الأوضاع في ليبيا وفلسطين واليمن، وسوريا والعراق والسودان والصومال.

كذلك تم خلال الجلسة مناقشة أبرز المستجدات فيما يخص قضايا الأمن المائي العربي والأمن الغذائي , والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي. ( وال )

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