الدبيبة يقوم بزيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة .

مصراتة 27 نوفمبر 2022 م ( وال) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء أمس السبت بزيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة ، حيا خلالها الطلبة العسكريين المتدربين البالغ عددهم ( 300 ) طالب من جميع أنحاء ليبيا.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة أن ” الدبيبة ” أثنى في كلمة له على الطلبة ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مؤكدا على عزم وزارة الدفاع توفير الإمكانيات اللّازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني، وتوفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة.

وأشار – حسب نفس المصدر – إلى تطلع حكومته لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.

(وال)