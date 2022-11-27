النائب عيسى العريبي يبحث في الدوحة تعزيز التعاون البرلماني بين ليبيا وقطر

الدوحة 27 نوفمبر 2022 (وال)- التقى عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن رئيس لجنة الصداقة الليبية – القطرية عضو مجلس النواب عيسى العريبي، بحث مع رئيس مجلس الشورى القطري التعاون البرلماني المُشترك، وسُبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.

وحضر لقاء العريبي والغانم الذي عقد بمقر مجلس الشورى القطري، نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة السليطي.

ويزور العريبي الدوحة بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن وفود برلمانية وصلت الدوحة لعدد من الدول لتهنئة نظرائهم القطريين على استضافة كأس العام 2022، بحسب ما أعلنه مجلس الشورى القطري عبر حسابه على تويتر.(وال)

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