الطقس : تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية.

طرابلس 27 نوفمبر 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبار من اليوم الاحد وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

ملخص: تقلبات جوية من ظهر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا رعدية وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

* راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من ظهر هذا اليوم مع سقوط أمطار على اغلب المناطق قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق واحتمال جريان الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر. والرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة ظهر اليوم وتتحول تدريجيا من بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة وباردة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25) درجة مئوية ، وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم.

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على بعض المناطق. والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مثيرة للأتربة على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23)مْ، ولاتتجاوز ( 17 ) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

* الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الحمادة والجفرة. والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)درجة مئوية ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

* الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)درجة مئوية .

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