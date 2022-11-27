مصر تفقد احدى طائراتها المقاتلة في مناورة ، ونجاة طاقمها .

القاهرة 27 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد ، ولم تحدد نوع المقاتلة .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط “مينا” الرسمية المصرية عن (المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، اعلانه سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 2022 ) .

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له، أن سقوط الطائرة جاء نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة، مشيرًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة .

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