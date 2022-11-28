الدبيبة يشدد على استمرارية عمل مصلحة التسجيل العقاري وتطويرها

طرابلس 27 نوفمبر 2022 (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة استمرار عمل مصلحة تسجيل العقاري بما لايمس القرار رقم ( 102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة ظهر اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة التسجيل العقاري “رضوان السني”، بحضور وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق مايمنحه له القانون، وعلى تقديم الدعم اللاّزم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية.

ومن جانبها أكدت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات الأساسية، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون معتبرة أن تلك الخدمات ستكون الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.

وبدوره عرض رئيس مصلحة التسجيل العقاري الصعوبات والمشاكل التي تواجه عدد (76) إدارة خدمية على مستوى ليبيا، وعدد من الفروع الرئيسية وخاصة بعد توقف عن العمل بما يزيد عن 10 سنوات.

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