مراسل (وال) الجفارة : مدير الامن يتفقد التمركزات الامنية بالمنطقة للوقوف على العراقيل التي تواجههم.

طرابلس 27 نوفمبر 2022م ( وال ) – قام مدير امن الجفارة عميد ” عبدالناصر اللطيف ” صباح اليوم الاحد بجولة تفقدية على الدوريات والتمركزات الامنية التابعة للمديرية والاجهزة الامنية الاخرى داخل منطقة الجفارة.

وافاد مراسل وكالة الانباء الليبية بالمنطقة بأن مدير الامن اطلع خلال هذه الجولة على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في تسيير حركة السير على الطرقات العامة ومساعدة المواطنين جراء تجمعات مياه الامطار بالطرق وكذلك الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الشرطة ووضع الحلول المناسبة لها.

وقال مراسل (وال ) إن مدير الامن قام ايضا خلال جولته بالإشراف على توزيع الملابس الشتوية الخاصة برجال الشرطة على الاعضاء العاملين ميدانيا في الشوارع والطرق باعتبارهم عناصر فعالة في العمل الامني من خلال تواجدهم بالطرقات العامة خدمة للوطن والمواطن.

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