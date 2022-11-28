ليبيا نيوز

رئيس الاركان ( الحداد ) يفتتح المقر الجديد لمكتب الاستخبارات بمدينة الجميل .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 27 نوفمبر 2022 م ( وال) – افتتح رئيس الاركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن ” محمد الحداد ” صباح اليوم الاحد المقر الجديد لمكتب الاستخبارات بمدينة الجميل .

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الجميل رفقة كل من امر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء دكتور ” صلاح الدين النمروش ” ومدير ادارة الاستخبارات العامة بالجيش الليبي وعدد من السادة مدراء وامري الادارات والوحدات بالجيش الليبي .

وقام ” الحداد ” خلال هذه الزيارة بتكريم وعدد من الشخصيات من العسكريين والمدنيين بالجيش الليبي.

 (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك