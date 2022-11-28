رئيس الاركان ( الحداد ) يفتتح المقر الجديد لمكتب الاستخبارات بمدينة الجميل .

طرابلس 27 نوفمبر 2022 م ( وال) – افتتح رئيس الاركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن ” محمد الحداد ” صباح اليوم الاحد المقر الجديد لمكتب الاستخبارات بمدينة الجميل .

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الجميل رفقة كل من امر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء دكتور ” صلاح الدين النمروش ” ومدير ادارة الاستخبارات العامة بالجيش الليبي وعدد من السادة مدراء وامري الادارات والوحدات بالجيش الليبي .

وقام ” الحداد ” خلال هذه الزيارة بتكريم وعدد من الشخصيات من العسكريين والمدنيين بالجيش الليبي.

(وال)