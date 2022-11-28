بلدية طرابلس المركز تعلق اليوم الاثنين الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

طرابلس 28 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركزي تعليق الدراسة بالمدارس والعمل بديوان المراقبة اليوم الإثنين ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المراقبة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك أن ذلك جاء بعد التنسيق بين مراقب التعليم وعميد البلدية .

وكانت بلدية طرابلس المركز حذرت أمس الاحد سكان شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس والشوارع التي يوجد بها رافعات ثابتة ودعائم معدنية أو ما يعرف بـ” سقالة” الابتعاد قدر الإمكان وعدم المرور ، مع استمرار الأمطار الغزيرة في العاصمة .

ونوهت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية بأنه جارٍ معالجة كل العوائق بالتعاون مع إدارة الطوارئ بشركة الخدمات العامة طرابلس ، مؤكدة عدم وجود إصابات بشرية.

يشار إلى أن عدد من مراقبات التربية والتعليم في منطقة طرابلس الكبرى علقت أمس الاحد الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعدما تركت وزارة التربية والتعليم للمراقبات في مختلف البلدية تقدير الموقف بشأن استمرار أو تعليق الدراسة كل حسب منطقته.

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