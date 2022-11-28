الدولار يرتفع على نطاق واسع أمام اليوان.

سنغافورة 28 نوفمبر 2022 م ( وال ) – ارتفع الدولار على نطاق واسع أمام اليوان الصيني بنسبة 0.76 % في التعاملات الخارجية المبكرة بآسيا اليوم ووصل إلى 7.2456.

في المقابل، هبط اليورو 0.25 % إلى 1.0377 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.24 % إلى 1.2060 دولار، كما تراجع الين الياباني نحو 0.1 % إلى 139.27 للدولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.61 % إلى 0.6714 دولار، وتراجع كذلك الدولار النيوزيلندي 0.5 % إلى 0.6216 دولار.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكية “جيروم باول” كلمة بعد غد الأربعاء عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وسوق العمل في فعالية بمعهد بروكينجز، والتي من المرجح أن تعطي مزيدًا من المؤشرات لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

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