الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا.

بكين 28 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الإثنين ،أنها سجلت أمس الأحد خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض 36525 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 40052 إصابة محلية جديدة منها 3748 مصحوبة بأعراض و36304 بلا أعراض ارتفاعا من 39506 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة قبل يوم ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5233.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونغتشينغ وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد أمس الأحد.

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