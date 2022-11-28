الأحوال الجوية : لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال أغلبها خفيفة.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين 28 –11–2022 .

طرابلس 28 نوفمبر 2022 (وال)- ملخص: لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال أغلبها خفيفة.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي.:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر مع ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر السحب أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة يوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

**الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجغبوب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 23)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:50

وال..