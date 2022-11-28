بحث آخر المستجدات التي طرأت على المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد .

طرابلس 28 نوفمبر 2022 ( وال ) – بحث رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ خالد شكشك، أمس الأحد، مع وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، آخر المستجدات التي طرأت على المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد .

وقدم مدير المشروع خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطرابلس عرضا مرئيا تناول المراحل الزمنية التي مر بها المشروع، وخطة الوزارة لاستكماله من خلال برنامج عمل بإطار زمني محدد ,بالاضافة أسباب تعتر المشروع، والإجراءات التي قام بها الديوان بالخصوص، من خلال تقييم العقد والأوامر التعديلية له في السابق.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد علي أهمية المشروع والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذه، إلى جانب فوائد الانتقال إلى التعليم الإلكتروني.

وأكد ” شكشك ” على دور ديوان المحاسبة الداعم لهذا المشروع، من خلال رؤية واضحة المعالم، وبشكل يضمن حسن توظيف مخصصاته، ووضع لبنة لهذا التوجه، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لما له من أثر على جودة التعليم، والرقي بالعملية التعليمية.

وخلص الاجتماع لتشكيل لجنة من الديوان لتقييم كافة النواحي الإجرائية والفنية والتقنية والمالية لمقترح الوزارة لتفعيل المشروع، والعمل على تذليل كافة الصعاب لإنجازه.

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