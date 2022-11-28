المنقوش ونظيرها البريطاني يستعرضان آخر التطورات السياسية في ليبيا

لندن 28 نوفمبر 2022 (وال)- التقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش في العاصمة لندن، نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي .

وقالت المنقوش – في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – إن اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحروب والأزمات استعرض آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكدت المنقوش أن نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، جدد خلال اللقاء دعم بلاده لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات. (وال)

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