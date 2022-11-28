رئيس المجلس الرئاسي، يلتقي وفداً من ممثلي قبيلة القطعان .

طبرق 28 نوفمبر 2022 (وال)-التقى رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي، ” وفداً من ممثلي قبيلة القطعان، الذين أكدوا دعمهم لجهود رئيس المجلس، من أجل تحقيق التوافق الكامل بين الليبيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، عبر انتخابات حرة ونزيهة تصل بالبلاد لبر الأمان.