أحداث شغب ببروكسل على خلفية هزيمة المنتخب البلجيكي أمام المغرب في نهائيات كاس العالم

بروكسل 28 نوفمبر 2022 (وال)- ألقت الشرطة في العاصمة البلجيكية ليلة الأحد، القبض على 11 شخصًا بعد أحداث شغب شاهدتها إحدى أحياء المدينة على خلفية الهزيمة التي مُني بها المنتخب البلجيكي أمام المغرب في كأس العالم بقطر.

وذكرت هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الإثنين، أن “الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع للتعامل مع الاضطرابات في وسط بروكسل يوم الأحد، بعد فوز المغرب 2-0 في المونديال على بلجيكا في قطر”.

وقام العشرات من مشجعي كرة القدم بتحطيم نوافذ المتاجر وألقوا الألعاب النارية وأشعلوا النار في المركبات بحسب “بي بي سي”.(وال)

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