انطلاق ورشة عمل تدريبية لموظفى مديرية امن سبها .

سبها 28 نوفمبر 2022 ( وال )- بدأت بمركز التدريب والتطوير بحامعة سبها الدورة التدريبية لموظفى مديرية امن سبها ومركز تدريب الشرطة بسبها تحت عنوان ” مهارات استخدام الحاسوب والانترنت ” وذلك فى اطار مساهمة الجامعة في تنمية المجتمع وتطويره .

وسلتقى خلال الدورة العديد من امحاضرات حول اساسيات تقنية المعلومات تتضمن (استخدام نظام تشغيل Windows 10.، استخدام برنامج MS-Word 2019، استخدام برنامج MS- Excel 2019، استخدام برنامج MS- Power point 2019، استخدام البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت ) .

(وال سبها )