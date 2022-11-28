ليبيا نيوز

انطلاق ورشة عمل تدريبية لموظفى مديرية امن سبها .

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 28 نوفمبر 2022 ( وال  )-  بدأت بمركز التدريب والتطوير بحامعة سبها  الدورة التدريبية لموظفى مديرية امن سبها ومركز تدريب الشرطة بسبها تحت عنوان ” مهارات استخدام الحاسوب والانترنت ” وذلك فى اطار مساهمة الجامعة  في تنمية المجتمع وتطويره .

وسلتقى خلال الدورة  العديد من امحاضرات    حول اساسيات تقنية المعلومات  تتضمن (استخدام نظام تشغيل Windows 10.، استخدام برنامج MS-Word 2019، استخدام برنامج MS- Excel 2019، استخدام برنامج MS- Power point 2019، استخدام البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت ) .

  (وال سبها  )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك