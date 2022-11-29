وفداً تونسيا يضم رجال أعمال وأصحاب شركات نفطية يبدي استعداد العودة للعمل في ليبيا.

طرابلس 28 نوفمبر 2022م ( وال ) – أكد وزير النفط والغاز ” محمد عون ” اليوم الاثنين عزم الوزارة على تطوير التعاون و العمل المشترك في قطاع النفط والطاقات المتجددة مع دولة تونس .

جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة في طرابلس وفداً لرجال الأعمال وأصحاب الشركات النفطية ورئيس وأعضاء غرفة التجارة من الجمهورية التونسية وذلك في إطار استعدادهم للمشاركة في معرض النفط والغاز الذي سيقام على أرض معرض طرابلس الدولي إبتداءً من السبت القادم تحت رعاية وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.

وأطلع ” عون ” الوفد التونسي على رؤية الوزارة في تطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز ودعمه لشركات القطاع الخاص وأهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطية والطاقات المتجددة لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في افريقيا.

من جهتهم أبدى رجال الأعمال عن رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار بها بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وامكانيات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة.

وأكّد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الافريقي.

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