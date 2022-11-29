رئيس مجلس النواب : لا يحق لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية .

القاهرة 28 نوفمبر 2022م(وال) – نفى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” اليوم الإثنين أن يكون مجلس النواب هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية في البلاد.

وأوضح ” صالح ” في تصريح صحفي عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية ” احمد ابوالغيظ ” بالعاصمة المصرية القاهرة أن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين.

وأضاف بأن هذه اللجنة اجتمعت في القاهرة عدة مرات وتوصلت الى انجاز جزء كبير من هذه المهام لكن انتهاء مهمة ” ستيفاني وليامز ” وتأخر تكليف مبعوث جديد من الأمم المتحدة كان سببا وراء عدم اجتماعها من جديد باعتبار ان اجتماعاتها لا تتم إلا تحت اشراف الأمم المتحدة.

وجدد رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” الدعوة لمبعوث الأمم المتحدة ” عبدالله باتيلي ” لدعوة هذه اللجنة للاجتماع لإتمام عملها في إنجاز القاعدة الدستورية.

وقال ” صالح ” إن الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة ولا يحق لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية ، مؤكدا على أن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور ” الإعلان الدستوري ” وليس من مجلسي النواب والدولة .

وتابع ” صالح ” في تصريحه بأن إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات “.

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