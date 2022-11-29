خلال لقائه صالح : ابوالغيط يجدد دعم الجامعة العربية للدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا .

القاهرة 28 نوفمبر 2022م(وال) – جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية “احمد ابوالغيط” دعم الجامعة لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة حيت تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة ” جمال رشدي ” .

وشدّد ” ابوالغيط ” خلال اللقاء على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

ورحب ” ابوالغيط ” بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.

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