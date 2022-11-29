وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع عملية إصدار وشحن بطاقات "إيفاء" الخاصة بالزوجة والبنات فوق 18 عاما.

طرابلس 29 نوفمبر 2022 ( وال )- تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ” الاجراءات المتخدة للاستمرار في إصدار وشحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بالزوجة والبنات فوق 18 عاما.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مشرف عام منحة الزوجة والأولاد الدكتور ” ناجي بازينة ” ، ومدير عام مصرف الجمهورية ” عبد الرزاق الترهوني ” ، مراحل عملية إصدار وشحن بطاقات “إيفاء” ، والاستعداد لشحن الأشهر الـ6 المتبقية المخصصة للعام الجاري 2022 .

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على ضرورة توفير مصرف الجمهورية لبعض الخدمات المتعلقة ببطاقات “إيفاء” بتخصيص المزيد من آلات السحب الخاصة بالبطاقة في فروعه، وتقديم خدمات بدل فاقد، وإرسال الرقم السري للمستفيدات، وإضافة خدمة “سداد” كخيار للاستفادة من بطاقة “إيفاء” في عمليات الدفع والشراء من النقاط المتوفرة فيها هذه الخدمة.