وزير الصحة يبحث التعاون مع الشركات الفرنسية للتصنيع في ليبيا.

طرابلس 29 نوفمبر 2022 م ( وال ) – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” عددا من ممثلي الشركات الفرنسية على هامش أعمال المنتدى الليبي الفرنسي للصحة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بالفيسبوك جري خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع الشركات العاملة في قطاع الصحة الممثلة في “سانوفي” و”بيار فابر” و”سانت مارغريت” و”سيرفيير” والشراكة بين هذه الشركات والقطاعات المحلية للتصنيع داخل ليبيا والمساهمة في البرامج الصحية وتطويرها في البلاد.

وناقش ” أبو جناح ” مع ممثلي شركة سانت مارغريت تعزيز التعاون في برامج علاج أورام الأطفال وتنفيذ برامج تدريب خاصة للأطقم الطبية والتجهيز الدوائي في هذا الملف.

كما بحث وزير الصحة المكلف التعاون مع شركة “بيرتين” المتخصصة في معالجة النفايات الطبية وشركة ” فورتيل” لتجهيزات المصانع والمعامل الدوائية.

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