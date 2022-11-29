استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بيت أمر.

الخليل 29 نوفمبر 2022 (وال) – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء استشهاد الشاب مفيد محمد محمود خليل ( 44 عاما) ، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الرأس ، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات عنيفة ، اندلعت في البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني اصيب خلالها 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.

وقالت الوزارة إن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

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