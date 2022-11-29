ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.57 دولارًا للبرميل.

سنغافورة 29 نوفمبر 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط سيعدلون خطط إنتاجهم في الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7 في المائة وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5 في المائة إلى 78.39 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف بتجمع “أوبك+”، اجتماعًا في الرابع من ديسمبر القادم لمناقشة الإنتاج.

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