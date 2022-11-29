وزارة التربية والتعليم تشارك في ورشة عَمل ( اِستراتيجيات وخُطط عَمل تعزيز قدرة الشباب للوقاية من تعاطِي المُخدِّرات).

طرابلس 29 نوفمبر 2022 (وال) – شاركت مُدير إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي بوزارة التربية والتعليم “نادية البكوش”، وَرئِيس قسم الصّحة المدرسية بالإدارة “سعاد بن غشير ” في ورشة عَمل (عَرض ومُناقشة اِستراتيجيات وخُطط عَمل تعزيز قدرة الشباب للوقاية من تعاطِي المُخدِّرات والعُنف والجَريمة) التي نظِّمها مكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدِّرات والجريمة UNODC.

وَناقشَت الورشة التي عُقدت على جَلستين الاِستجابات الوطنية لمُواجهة شَامِلة للمُخدِّرات والجَريمة والعُنف (الجُهود المَبذولة والاِستراتيجيات – الأولويات ومُناقشة عامة) ومُشاركة للخِبرة الوطنية المَيدانية والأكاديمية.

وال..