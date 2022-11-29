ندوة حوارية حول (القانون في رصد العنف الالكتروني والاعلامي ضد المرأة) .

طرابلس 29 نوفمبر 2022 (وال) – نظّمَ مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالتعاون مع الاتحاد الليبي النسائي طرابلس، ندوة حوارية بعنوان ” القانون في رصد العنف الالكتروني والاعلامي ضد المرأة “.

وأقيمت الندوة في قاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من النساء والفنانين والمهتمين.

وجرى التأكيد خلال الندوة على الدور الهام للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، وضرورة القيام بحملات التوعية بحقوق المرأة القانونية ومناهضة العنف، بالإضافة الى مناقشة كيفية التعامل مع حالات العنف الالكتروني، بهدف رفع الوعي لرصد العنف.

واُفتتح على هامش الندوة معرضٌ للرسومات التشكيلية، يضم عدداً من اللوحات الفنية تتحدث عن مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوصت المشاركات في ختام اعمال الندوة تبوضع استراتيجية تسهم في معالجة العنف الالكتروني والحد منه، وذلك بصياغة قوانين رادعة.

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